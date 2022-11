Es ist ein Zuschuss, wie man ihn nicht alle Tage erhält: Etwa sieben Millionen Euro fließen für den Breitbandausbau in das Schweinfurter Oberland, das teilt der Vorsitzende der ILE und Bürgermeister Stefan Rottmann mit.

Sukzessive soll der Glasfaserausbau vorangetrieben werden: Vor allem in den Flächenkommunen des Schweinfurter Oberlands sei dies eine ambitionierte und herausfordernde Aufgabe. Gerade die Anbindung von Mühlen, Weilern und Aussiedlerhöfen sind sehr kostenintensiv aber notwendig - werden damit doch Leerstände vermieden. Das digitale Zeitalter habe längst begonnen: So spiele das Thema "Homeoffice" eine zunehmende Rolle. "Heute ist es nicht mehr entscheidend, wo das Gewerbe betrieben wird, sondern ob schnelles Internet verfügbar ist!", so Rottmann.

Gemeinsam auf Ebene der Allianz Schweinfurter Oberland habe man die Ausschreibung zur Gigabitrichtlinie vorangetrieben und zunächst eine Markterkundung entsprechend des Förderverfahrens gestartet. Insgesamt 1351 förderfähige Adressen wurden dabei ermittelt. Ziel ist eine Mindestbandbreite im Download von 200 Mbit/Sekunde. Nun wurden entsprechende Beschlüsse in den Ratsgremien gefasst und die Aufträge an die entsprechenden Ausbauträger erteilt. Das Auftragsvolumen liegt bei exakt 7.893.644 Euro und unterteilt sich in sechs Einzellosen.

Dank der Gigabitrichtlinie können nun weitere kilometerlange Glasfaser-Trassen gezogen und vorhandene Leerrohrverbünde genutzt werden. Bis die ersten Bagger rollen wird es noch etwas dauern: Aktuell sind die Auftragsbücher der Tiefbauunternehmen voll.

Ein weiteres Breitbandförderprogramm soll im neuen Jahr starten: Wie Oberland-Sprecher Stefan Rottmann erklärt, habe man sich bereits in der Lenkungsgruppe unter den Bürgermeistern darauf verständigt, auch in dieses Förderverfahren zeitnah einzusteigen. Dann soll eine flächendeckende Breitbandversorgung von 1000 Mbit/Sekunde bezuschusst werden. Damit könnte der Wettbewerb gestärkt und der Ausbau nochmals intensiviert werden. "Wir nutzen jede noch so erdenkliche Chance, um die Breitbandversorgung zu verbessern", erklärt Bürgermeister Stefan Rottmann. red