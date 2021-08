Irgendwann fiel der Name Neukirchen. Tilmann Reichow (29) aus Dortmund und Malte Boßert (25) aus Bonn verbindet nicht nur eine Freundschaft von Kindesbeinen an, sondern auch die Leidenschaft, gemeinsam Fahrrad zu fahren. "Wie wir auf Neukirchen kamen, wissen wir heute nicht mehr", erklärten die beiden Tandemfahrer unisono. Neukirchen musste es also sein. Sie staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass es 46 Orte in der Bundesrepublik mit dem Namen gibt. Als elfte Station ihrer "Tour Neukirchen" stand Neukirchen in Lautertal auf dem Plan. Bereits im Vorfeld nahmen Tilmann Reichow und Malte Boßert Kontakt mit Bürgermeister Karl Kolb auf. Kurzerhand wurde ein kleines Dorffest mit heimischen Spezialitäten auf die Beine gestellt. Viel Erstaunen löste das Tandem aus, mit denen die beiden Radfahrer unterwegs sind. Es ist kein normales zweisitziges Fahrrad, sondern ein "Liegendtandem" aus holländischer Produktion. Wer die beiden auf ihrer Tour weiter begleiten will, hat auf der Internetseite https://neukirchen-tour.de die Möglichkeit dazu. mr