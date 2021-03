Wie man ein Sicherheits- und Hygienekonzept für den Bauernhof erstellt und wie das aussehen könnte, waren die Themen beim ersten digitalen Erfahrungsaustausch im Programm "Erlebnis Bauernhof". Dazu trafen sich zu einer Online-Konferenz Landwirtinnen, die am Programm "Erlebnis Bauernhof" teilnehmen, und die entsprechenden Beraterinnen der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus ganz Oberfranken. Nach dem ersten Austausch ging es an das Erstellen des Sicherheits- und Hygienekonzeptes.

Denn auf den Bauernhöfen ist normalerweise viel los, sie wurden - zumindest vor Ausbruch des Coronavirus - regelmäßig von Schulklassen besucht. Jessica Zeißner von der Projektstelle in Würzburg, zuständig für Ober- und Unterfranken, gab einen Einblick in die aktuellen Themen von "Erlebnis Bauernhof". So wurden die neue Art der Abrechnung, "Schule fürs Leben", anstehende Termine und die Ausweitung auf die Sekundarstufe 1 erläutert. Seit 1. Oktober 2020 werden auch Bauernhofbesuche der fünften bis zehnten Klassen der Mittel-, Real-, Wirtschaftsschulen sowie Gym-nasien vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert. So kann jedes Kind in seiner Schulzeit zweimal kostenlos einen Bauernhof besuchen. Ein reger Austausch, wie die neue Zielgruppe erreicht werden kann, folgte im Anschluss.

Die Erlebnisbäuerin Kathrin Ranninger gewährte abschließend Einblick in ihr Vorgehen zum Hygiene- und Sicherheitskonzept. Dieses war für die erlebnispädagogischen Veranstaltungen auf den Betrieben im letzten Jahr unabdingbar und wird noch einige Zeit notwendig sein.

Weitere Informationen zum Programm "Erlebnis Bauernhof" sind unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de zu finden. red