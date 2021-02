Anfang 1969 ging ein Mann im Garten eines Kumpels spazieren. Er freute sich, dass nach einem scheinbar nicht enden wollenden Winter der Frühling langsam kam. Das inspirierte ihn zu einem Lied. Gut, ganz so weit sind wir mit dem Frühling noch nicht und alles mutet noch grau an. Aber es tut sich was, auch wenn wir es noch nicht wirklich wahrnehmen. Am 1. Januar ging die Sonne in Coburg um 8.15 Uhr auf und um 16.23 Uhr unter. Sonnenaufgang heute: 7.50 Uhr, untergehen wird sie um 17.09 Uhr. Und am 15. Februar, der Tag, bis zu dem der aktuelle Lockdown dauert, wird sie um 7.27 Uhr auf- und um 17.34 Uhr untergehen. Heuer sind viele Sachen zwar noch unklar, aber eins ist sicher: Die Sonne kommt wieder. Langsam, aber stetig. Ach ja - der Mann war George Harrison, der Kumpel Eric Clapton, und das Lied heißt "Here Comes The Sun". dy