Im Namen von Bischof Franz Jung hat Domkapitular Helmut Gabel, Hochschulreferent der Diözese Würzburg, bei einem Gottesdienst sieben Frauen und vier Männern die Missio Canonica für das Lehramt an Gymnasien verliehen. Darunter auch Referendar Alexander Fuhl aus (Maßbach), der wie alle anderen die kirchliche Erlaubnis, katholischen Religionsunterricht zu erteilen, erhielt.

Die Messe wurde unter den derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen in der Sepultur des Würzburger Kiliansdoms gefeiert. "Ich freue mich, dass Sie diesen langen Ausbildungsweg abgeschlossen haben, und wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Erfahrungen machen mit den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen und allen, die an Ihrem Berufsweg beteiligt sind", sagte Gabel zu den Referendarinnen und Referendaren.

Dreifache Sendung

Jürgen Engel, Leiter der Abteilung Schule und Hochschule, sprach von einem "Evangelium der realistischen Pädagogik". Die Missio Canonica sei in dreifacher Sicht eine Sendung, erklärte Engel. Sie sei die Sendung in einen "vielversprechenden Beruf", der anstrengend, aber auch innovativ und sinnstiftend sei. Sie sei zudem die Sendung in eine Übergangssituation, die Gestaltungsfreiheit und Eigenständigkeit mit sich bringe. Drittens sei sie eine Sendung für den eigenen Glauben. Dieser werde aus vielen Quellen gespeist, wie Familie, Jugendarbeit oder Pfarrei. pow