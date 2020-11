Harry Payrleitner, Tennistrainer aus Forchheim, hat gleich zu Beginn des ersten Lockdowns zusammen mit sportaffinen Kollegen (vor allem Caroline Bregulla) eine Online-Plattform ins Leben gerufen, auf der verschiedene Übungsleiter kostenlos Kurse über die Plattform Zoom angeboten haben. Jeder konnte im Wohnzimmer mitmachen: Pilates, Cross-Fit, Yoga, aber auch Kindervorlesen war dabei. Die Macher baten lediglich um Spenden, um die Unkosten zu decken. Den Überschuss übergaben sie nun an zwei Einrichtungen. Die Lebenshilfe Forchheim durfte sich über 500 Euro für Kita-Geräte freuen. Für die Leitung der Integrativen Kindertagesstätte steht die Bewegungsentwicklung und -schulung der Kinder an vorderster Stelle. Aus diesem Grund wurden von der Spende ein Laufrad, zwei Rollbretter und sechs Paar Laufdosen angeschafft.

Zudem fand in Würzburg die Scheckübergabe an den Verein Kinderlachen statt. Für die Initiative "Jedem Kind seinen Verein" wurden hier 1000 Euro übergeben. Die Kurse liefen unter dem Motto "Weiter bewegen". Harry Payrleitner erklärt: "Wir sind im Frühjahr mit der Idee gestartet, diese Zeit für alle besser zu gestalten, in Bewegung zu bleiben und den Kontakt zu einer Gruppe zu haben, die miteinander Sport treibt. Wir haben das auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer gemacht." Vom Olympia-Medaillengewinner bis zum Hobbysportler waren laut Payrleitner alle dabei.

Das Angebot geht weiter

Nach monatelangem kostenfreien Training, circa 400 gehaltenen Stunden und 10 000 eingeschalteten Geräten ist seit August das Angebot auf einer Bezahl-Plattform online. "Die Situation für alle Fitnessstudios, Vereine und andere Einrichtungen hat sich durch den Lockdown in November wieder dramatisch geändert", konstatiert Harry Payrleitner, "wir gehen nun zurück zur Grundidee und möchten in dieser schwierigen Zeit wieder allen für die vier Wochen des Lockdowns ein kostenfreies Mitmachen bei uns ermöglichen."

Zu diesem Zweck wird das bisherige Angebot der kostenlosen Testwoche aktuell auf vier Wochen im November erweitert. Für freiwillige Zahlungen/Unterstützung sind die Veranstalter dankbar. Kontakt via Internet auf www.weiter-bewegen.de. red