Am zweiten Tag des neuen Schuljahres kam die Polizei zu den neuen Erstklässlern in der Don Bosco-Schule in Höchstadt. In den kommenden Wochen wird es morgens auf dem Schulweg wieder dunkel. Damit besonders die Jüngsten von den Autofahrern gut gesehen werden, bekamen alle Kinder eine Sicherheitsmütze mit Reflektierstreifen. Seit vielen Jahren schon ist das möglich, weil die Verkehrspolizisten Frau Rosenthal und Herr Bayer zusammen mit Herrn Nürnberger von der Verkehrswacht dafür sorgen. Den Eltern, den Lehrkräften und ihnen ist es wichtig, dass alle Kinder gut in die Schule und wieder nach Hause kommen. Frau Steger und Frau Roppelt von der VR-Bank Erlangen Höchstadt Herzogenaurach machten diese sinnvolle Spende möglich. Belinda Morrison-Tohol