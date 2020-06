Sicherheit im Unterricht

Die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein hat insgesamt über 1700 Mund-Nase-Atemschutzmasken an die Adam-Riese-Schule sowie an die Viktor-von-Scheffel-Realschule, die Ivo-Hennemann-Grundschule, die Ebensfelder Pater-Lunkenbein-Schule und die Zapfendorfer Grund- und Mittelschule gespendet. Die Masken haben einen Wert von über 10 000 Euro.

Siegrun Przybilla, die Marketingleiterin der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein, übergab die Masken unlängst an Astrid Balzar, Rektorin der Adam-Riese-Schule.

Beitrag zu gesundem Leben

"Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Schülerinnen und Schüler auch in Zeiten der Corona-Pandemie sicher und geschützt in die Schule und wieder nach Hause kommen", sagte Siegrun Przybilla.

Rektorin Astrid Balzar, Konrektorin Cornelia Zauritz und Lehrerin Joana Schuster von der Adam-Riese-Schule dankten herzlich im Namen aller Schüler, Lehrkräfte und Eltern, denn die Masken böten eine Rückkehr in die Normalität.

Mit der Aktion "VR geschützt" engagieren sich bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken zusammen mit dem VR-Gewinnsparverein Bayern. Gemeinsam wollen sie Schulen mit einer ausreichenden Zahl an Mund-Nase-Masken für den täglichen Bedarf unterstützen.

Die Masken stammen von einem bayerischen Textilproduzenten und sind in unterschiedlichen Ausführungen sowohl für Schüler als auch für Lehrer verfügbar.

Die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein hat auch sonst ein Herz für Kinder und engagiert sich deshalb nicht nur bei der Aktion "VR geschützt", sondern unter anderem bei verschiedenen Projekten von Schulen, Vereinen und Kirchen. So konnte die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein im vergangenen Jahr insgesamt 47 000 Euro an Spenden in ihrem Geschäftsgebiet Bad Staffelstein - Ebensfeld - Zapfendorf ausreichen. Hartmut Klamm