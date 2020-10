Zum gleichen Thema erreicht uns folgende weitere Zuschrift: Am 6.Oktober ereignete sich um die Mittagszeit ein Schulbusunfall, über den am 8. Oktober auch berichtet wurde. Als Mutter eines betroffenen Schulkindes möchte ich kurz auf den Artikel eingehen sowie meine persönliche Sichtweise zur Straßenführung und die Unfälle, die sich an diesem Streckenabschnitt ereignen, darstellen.

An der Stelle, an der der Unfall geschah, haben sich in den letzten Jahren schon des Öfteren schwere Unfälle ereignet. Die im Artikel angesprochene Beschilderung zur Geschwindigkeitsregulierung und der Hinweis auf die Engstelle zeigen aber wenig Wirkung. Die Begrenzung der Geschwindigkeit wird zu oft nicht eingehalten.

In Ihrem Artikel wird meiner Meinung nach zu einseitig nur auf eine mögliche Lösung, nämlich den Ausbau des schwierigen Streckenabschnitts, eingegangen. Andere mögliche Sicherheitsmaßnahmen, die man zeitnah durchführen könnte, werden bedauerlicherweise nicht diskutiert. Wäre es denn nicht möglich, die Sicherheit mit Ampeln an den kritischen Stellen der Straße zu gewährleisten? Die Wartezeit an den Ampeln nehmen die Bewohner und Nutzer der Straße sicherlich gerne in Kauf!

Mir geht es tatsächlich in erster Linie um eine kurzfristige Lösung, die die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich gewährleisten kann. Denn eines liegt doch allen sicherlich am Herzen: Allen Verkehrsteilnehmern, aber vor allem unseren Kindern sollte mit Nachdruck und ab sofort eine gefahrlose Nutzung der Staatsstraße 2182 garantiert werden.

Anne-Cathrin Haberstumpf

Fölschnitz