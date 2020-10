Am Wochenende veranstalteten die Organisationen Unser Veto, AGABY und Seebrücke bayernweite Aktionen unter dem Motto "Mehr sichere Häfen". In Bamberg wurden Rettungsringe an öffentlichen Gebäuden aufgehängt (Bild). Joachim Jacob (Unser Veto) betonte: "Das Recht auf Asyl besteht nur auf dem Papier, wenn Flüchtlinge weiterhin gehindert werden, Asylanträge in Sicherheit und ohne lebensgefährliche Fluchtwege zu stellen." Foto: privat