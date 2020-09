Damit bei einem Notruf immer schnell Hilfe kommt, müssen die Einsatzkräfte zügig und sicher am Notfallort ankommen. Insbesondere wenn Eile geboten ist, kommt es auf gut geschultes Personal an, heißt es in einem Pressebericht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Kreisverband Erlangen-Höchstadt. Laut einer Studie des ADAC ist das Unfallrisiko auf Blaulichtfahren 17 mal höher als gewöhnlich.

Die elf neuen Mitarbeiter des BRK ERH aus dem Freiwilligen Sozialen Schuljahr und dem Bundesfreiwilligendienst werden in einer Kooperation mit der Verkehrswacht Erlangen in einem Fahrertraining geschult. Die neuen Mitarbeiter sollen dabei ein Gefühl für die Grenzbereiche der Einsatzfahrzeuge und das Fahrverhalten entwickeln. Eleganter Slalom, sicheres Bremsen bei Nässe und Glätte, rangieren auf engem Raum und natürlich eine Menge Spaß stehen auf dem Programm.

Mit den wertvollen Tipps der Fahrlehrer der Verkehrswacht Erlangen und den neu gewonnenen Erfahrungen sind die Neulinge am Montag in ihr erstes Dienstjahr gestartet. Jeder kann durch ein Fahrsicherheitstraining profitieren - neben Einsatzfahrern auch jede Privatperson. Auskünfte dazu gibt es bei der Verkehrswacht. Dennis Zimmermann