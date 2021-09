Schon lange fieberten die sechs Bewohner der Wohnheime der Lebenshilfe Bad Kissingen und Nüdlingen einem E-Bike Sicherheitstraining entgegen. Für zwei von ihnen war es die Voraussetzung, um in Zukunft selbstständig ein E-Bike im Straßenverkehr fahren zu dürfen.

Geduldig und gewissenhaft stellte der zertifizierte Ausbilder Reiner Röckelein aus Zeitlofs das Training auf die Teilnehmer ein und nahm sich viel Zeit, um besonders den sicheren Umgang und die Unfallverhütung zu erläutern. Auch die richtige Ausrüstung wie ein Helm und festes Schuhwerk waren ein Thema. "Es hat allen großen Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und solch ein Training ist absolut wichtig, um Unfällen vorzubeugen", sagt Erzieherin Sandra Pajunk. In wechselnden Theorie- und Praxisteilen lernten die Teilnehmer alles zum sicheren Fahren im Straßenverkehr, dem richtigen Schalten und Bremsen. Bei der anschließenden Ausfahrt konnte dann jeder zeigen, was er gelernt hat und die Motivation war allerseits sehr groß, am Ende das Zertifikat zu erhalten, was dazu qualifiziert, ein E-Bike führen zu dürfen. Sehr groß war die Freude, als am Ende alle begeistert ihr Zertifikat in den Händen hielten. Auch Reiner Röckelein freute sich mit. Damit haben sie wieder ein Stück Freiheit mehr dazu gewonnen. Stolz wurden die Zertifikate den Mitbewohnern und Betreuern zu Hause gezeigt. red