Vielen Unternehmern sei bereits vor der Krise klar gewesen, dass man auf der Suche nach den Auszubildenden von morgen auch neue Wege gehen muss. Die Pandemie habe diesen Trend nun aber verstärkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH. Kleine und mittlere Unternehmen hätten die Notwendigkeit zur digitalen Transformation erkannt; es scheitere aber scheinbar an dem erforderlichen Know-how, an Zeit und an Geld. Außerdem sei keine Vorstellung vorhanden, was eigentlich möglich wäre und um wie viel leichter man sich den eigenen Arbeitsalltag oder die Prozesse gestalten könnte. "Viele sind einfach nicht ausreichend über Möglichkeiten digitaler Medien zur Fachkräfteansprache informiert, geschweige denn dafür bereits gut aufgestellt", kommentiert Florian Eckardt, Projektmanager im Coburger Regionalmanagement, die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt.

An diesem Punkt setzt eine aktuelle Schulungsreihe der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH (CSL) an: "Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Unternehmen der Region nachhaltig auf dem Weg der Digitalisierung unterstützen können. Herausgekommen ist diese Schulungsreihe", so Eckardt weiter. Vom 23. bis 31. März hat die CSL ein Programm zusammengestellt, in welchem Experten ihr Wissen weitergeben. "Wir freuen uns, dass wir mit der IHK zu Coburg und der bbw gGmbH auch Profis in Sachen Weiterbildung als Partner mit ins Boot holen konnten", ergänzt Eckardt. "Weitere Unterstützung kommt aus dem Digitalen Gründerzentrum Zukunft.Coburg.Digital und von freiberuflichen Dozenten", fügt Heidi Papp hinzu, ebenfalls Projektmanagerin in der CSL, welche mit ihrem Kollegen Eckardt die Veranstaltungsreihe organisiert.

Mit der Online-Schulungsreihe (Toolbox - digital skills) öffnet die CSL den Arbeitgebern der Region, welche sich bisher noch nicht oder nur eingeschränkt mit den Möglichkeiten von beispielsweise Online-Recruiting, digitalen Jobmessen oder Video-Vorstellungsgesprächen beschäftigt haben, die Tür ins digitale Zeitalter. Die Referenten sind Fachleute auf ihrem jeweiligen Gebiet und zeigen auf, was möglich ist, wie es im Ansatz funktioniert, worauf Arbeitgeber achten müssen und auf welche Unterstützungsangebote in der Region sie zurückgreifen können. "Wir haben versucht, ein breites Spektrum mit kurzen Vorträgen abzudecken. Es geht beispielsweise um die Ansprache von Interessenten, um Online-Marketing generell oder auch um die rechtlichen Aspekte, wenn man als Unternehmen auf Social Media vertreten ist", erläutert Heidi Papp. Angesprochen fühlen dürfen sich Handwerksbetriebe, Gastronomen, mittelständische Unternehmen, Freiberufler oder Verwaltungen. Die Veranstaltungen bauen nicht aufeinander auf, somit können sich die Teilnehmer Themen aussuchen, die sie interessieren, und gegebenenfalls auch mehrere Termine buchen. Alle Veranstaltungen sind als Impulsvorträge konzipiert, und im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. red