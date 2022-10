In der Fastnachtsgasse ist es am Mittwochabend zu einem Übergriff auf eine Fußgängerin gekommen, schreibt die Polizei Bad Neustadt in ihrem Pressebericht. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts. Die Frau war gegen 19.45 Uhr zu Fuß in der Fastnachtsgasse unterwegs, als sie ein Unbekannter unvermittelt an sich zog und gegen eine Hauswand drückte. Als der Mann ihr an den Hosenbund griff, gelang es der Geschädigten, ihn zu Boden zu stoßen. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Die Fußgängerin blieb unverletzt. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt wurde etwa zwei Stunden nach der Tat über den Übergriff informiert und übernahm die ersten Ermittlungen in dem Fall. Konkrete Hinweise zur Identität des Täters ergaben sich hierbei jedoch nicht. Von ihm liegt

eine vage Personenbeschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter und kräftige Statur. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel bzw. schwarz gekleidet. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Wer etwas beobachtet hat, was mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2021731 zu melden. pol