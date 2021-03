Die Deutsche Fachwerkstraße hat die neue Regionalstrecke Franken am Mittwoch im Bad Windsheimer Kur- und Kongresszentrum gegründet und Seßlach ist Teil davon. Neben dem möglichen Streckenverlauf diskutierten die Bürgermeister und Touristikfachleute die Einbindung der fränkischen Regionalstrecke in das Marketing der Deutschen Fachwerkstraße.

Zur neuen Regionalstrecke der Deutschen Fachwerkstraße in Franken gehören neben Seßlach aktuell die Städte Bad Windsheim, Marktbreit, Ochsenfurt, Untermerzbach, Ebern, Markt Cadolzburg, Königsberg in Bayern und Markt Marktzeuln.

Über die weiteren vorliegenden Anträge von Städten und Gemeinden berät der Gesamtvorstand der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte zeitnah. Auch die Stadt Coburg hat Interesse an der Fachwerkstraße bekundet. Die Wahl des Regionalstreckensprechers, der die Strecke im Marketingausschuss der Deutschen Fachwerkstraße dann vertritt, ist in der ersten Regionalstreckensitzung geplant.

Mit der Gründung der fränkischen Strecke zählt die Deutsche Fachwerkstraße ihre mittlerweile achte Regionalstrecke. Dass die Deutsche Fachwerkstraße auch durch Franken verläuft, stößt auf breite Zustimmung bei den Beteiligten. "Wir als Stadt Seßlach freuen uns sehr, dass wir von Anfang dabei sind und von der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen profitieren können", sagte Dritter Bürgermeister Carsten Höllein, der auch Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus und Kultur ist.

Das fränkische Fachwerk ist von zahlreichen Besonderheiten und Einzigartigkeiten am und im Bau geprägt. Neben dem Netzfachwerk als Alleinstellungsmerkmal sind es auch oft die aufwendigen Verzierungen und Schmuckelemente sowie die mit farblich gefassten Hölzern gestalteten Fachwerkgebäude, die in weiten Teilen die sehr gut erhaltenen Stadt- und Ortskerne der fränkischen Städte prägen. Das legte nahe, eine fränkische Regionalstrecke zu gründen. In Seßlach gab es zuletzt Diskussionen um die Fachwerkgestaltung des Rathauses. Bei der Sanierung waren die Balken im Farbton des Putzes überstrichen worden. Mit der Aufnahme in die Deutsche Fachwerkstraße könnte das Thema wieder aktuell werden, erwarten Beobachter.

Die Deutsche Fachwerkstraße - eine der längsten und bedeutendsten Ferien- und Kulturstraßen - wurde 1990 ins Leben gerufen. Heute verläuft die Deutsche Fachwerkstraße mit mehr als 3900 Kilometern von der Elbe im Norden über die Oberlausitz im östlichen Sachsen bis hin zum Bodensee im Süden, führt mit nunmehr acht Regionalstrecken durch die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern.

Sie zählt aktuell 113 Mitgliedsstädte, die sich zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam zu präsentieren. Sie verbindet einen weltweit in Qualität und Quantität beispiellosen Bestand an Fachwerkbauten und reiht diese als touristische Highlights zu reizvollen Strecken aneinander.

Infos im Internet

Mit der Deutschen Fachwerkstraße soll das kulturelle Erbe des Fachwerks in Deutschland einer möglichst großen Öffentlichkeit bekanntgemacht und so der Tourismus in den Mitgliedsstädten gefördert werden. Prächtige Fachwerkbauten und rund 700 Jahre Fachwerkkunst gibt es in allen Städten der Deutschen Fachwerkstraße zu bewundern. Sie locken nicht nur Architekturfreunde an. Auf der Internetseite www.deutsche-fachwerkstrasse.de ist die Wegeführung der jeweiligen Strecken mit ergänzenden Informationen abrufbar. Zudem können darüber Broschüren und Informationsmaterial zu den einzelnen Regionalstrecken und verschiedenen Themenschwerpunkten abgerufen werden. red