Der Gewerbeverein "Kaufhaus Mürscht" hat ein Informationsblatt aufgelegt, in dem er mitteilt, welche Gastronomiebetriebe in Münnerstadt und seinen Stadtteilen während des Lockdowns einen Abholservice für die Bevölkerung anbietet. Zwölf gastronomische Betriebe bieten eine solche Servicedienstleistung an. Der Flyer gibt Auskunft, zu welchen Uhrzeiten und unter welchen Telefonnummern bestellt werden kann.

Lieferservice läuft wieder an

Außerdem informiert "Kaufhaus Mürscht" darüber, dass viele Geschäfte der Stadt aktuell wieder einen Lieferservice für all diejenigen Bürger anbieten, die sich trotz geöffneter Läden benötigte Waren lieber ins Haus liefern lassen möchten. Der TSV Münnerstadt unterstützt die Aktion und hilft beim Ausfahren. Der Lieferservice wird nicht nur für Münnerstadt und seine Stadtteile, sondern auch für die Gemeinden Nüdlingen, Haard, Rottershausen, Burglauer, Niederlauer, Poppenlauer und Strahlungen angeboten, teilt der Verein mit. eik