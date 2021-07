, In der Nacht auf Sonntag wurden in Wildflecken und Bad Brückenau an mehreren Pkw Reifen plattgestochen. Bei der Ermittlung des Täters ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Gegen 23 Uhr waren erste Mitteilungen aus der Reußendorfer Straße in Wildflecken eingegangen. Es seien vor den Hausnummern 65 bis 75 zerkratzte Pkw mit platten Reifen festgestellt worden. Insgesamt wurden 16 Fahrzeuge angegangen, 36 Reifen sind kaputt, mehrere Pkw weisen zum Teil erhebliche Lackschäden auf. Später wurde bekannt, dass zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, in der Konrad-Zirkel-Straße in Bad Brückenau an drei vor der Hausnummer 42 abgestellten Pkw ebenfalls insgesamt sieben Reifen zerstochen wurden. Die Schadenshöhe wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Haben Passanten oder Anwohner Wahrnehmungen gemacht, die auf das Geschehen hindeuten? Sind verdächtige Personen im Zusammenhang mit Kratzgeräuschen aufgefallen? Hinweise unter Tel.: 09741/6060. pol