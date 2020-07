Lange war den Untererthaler Musikanten das gemeinsame Musizieren durch die Corona-Pandemie verwehrt. Auch das Frühjahrskonzert musste abgesagt werden. Durch die Lockerungen war es möglich, den Probenbetrieb unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder aufzunehmen. Seit 19. Juni trafen sich alle Musiker wieder in der Erthalhalle. Das Ergebnis der Proben gibt es am Sonntag, 2. August, bei einer Serenade im Pfarrgarten in Untererthal zu hören. Beginn ist um 18 Uhr. Für den Auftakt sorgt das Jugendorchester unter der Leitung von Helmut Schäfer. Der Nachwuchs hat sich sehr gut vorbereitet und wird sowohl einen Marsch als auch moderne Musicalausschnitte spielen. Anschließend tragen die Musiker der "großen" Kapelle einen bunten Mix aus unterschiedlichen Genres unter der Leitung von Claudia Möhler vor. sek