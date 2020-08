Sensenmann warnt vor dem Schlachthof vor Corona

Vor dem Bamberger Schlachthof warnte am Montag die Tierrechtsorganisation PETA mit einem Sensenmann den Schlachthofbetreiber vor drohenden Gefahren, wie sie in Schlachtbetrieben wie Tönnies in Rheda-Wiedenbürck mit mehreren Tausend Quarantäne-Fällen und mehr als 1500 Corona-infizierten Mitarbeitern vorgekommen waren. Unter dem Motto "Schlachthöfe: Tödlich für Menschen und Tiere" mahnt PETA, die Infektionsrisiken ernst zu nehmen: Bereits 2004 nannte die Weltgesundheitsorganisation WHO die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten als eine der Hauptursachen für die Entstehung von Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Nahezu zeitgleich gab die Stadt Bamberg bekannt, dass der Schlacht- und Viehhof weiter coronafrei sei. In der vergangenen Woche wurden Corona-Reihentests durch den Fachbereich Gesundheitswesen des Landratsamtes Bamberg durchgeführt. Insgesamt wurden 146 Beschäftigte der vor Ort ansässigen Dienstleister und die bei der Stadt Bamberg beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet. Alle Testergebnisse waren - wie die im Mai durchgeführten - negativ. Foto: Peta Deutschland e. V.