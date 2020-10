Die Bayreuther Firmengruppen SeniVita (SeniVita Social Estate AG) und Dr. Wiesent (Dr. Wiesent Sozial gGmbH), die in Eltmann und Königsberg Pflegewohneinrichtungen für Senioren betreiben, haben als einer der ersten privaten Pflegeträger einen eigenen Haustarifvertrag nach TVöD mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi abgeschlossen. Das teilten die beiden Firmengruppen dieser Tage mit.

Die Vereinbarung orientiert sich den Angaben zufolge am Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) und "übernimmt die jeweils aktuellen Entgelttabellen eins zu eins". Der bundesweiten Petition von Pflegekräften mit der Forderung nach besserer Bezahlung sowie dem aktuellen Beschluss über einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege ab 2021 seien die Firmengruppen "damit einen großen Schritt voraus", heißt es weiter.

Durch das gemeinsame Betreiben von Unternehmensgründer Dr. Horst Wiesent und der Gewerkschaft Verdi wurde im Verlauf von vier Jahren ein Haustarifvertrag auf Basis des TVöD verhandelt, der rückwirkend zum 1. Juli 2020 in Kraft getreten ist. In den Senioreneinrichtungen in Eltmann und Königsberg können sich die insgesamt 34 Mitarbeiter daher nun "über ein attraktives und tarifgebundenes Grundgehalt freuen". So kann eine Vollzeit-Pflegefachkraft bis zu etwa 3700 Euro monatlich verdienen, eine Pflegehilfskraft bis zu 3000 Euro.

Als weitere finanzielle Vorteile beinhaltet der neue Haustarifvertrag TVöD+ zum Beispiel eine Jahressonderzahlung sowie steuerfreie und übertarifliche Zuschläge für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen oder in der Nacht, wird mitgeteilt. Zusätzlich sind zahlreiche Leistungen zur besseren Versorgung und Absicherung der Mitarbeiter vorgesehen: eine automatische Gehaltsanpassung bei tariflichen Veränderungen, eine betriebliche Altersvorsorge sowie eine betriebliche Krankenversicherung, die unter anderem Zuschüsse zum Krankengeld, zu Chefarztbehandlungen oder bei Zahnersatz beinhaltet. Eine wöchentliche Regelarbeitszeit von 39 Stunden, 30 Tage Urlaubsanspruch sowie betriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind ebenfalls durch den neuen Haustarif festgelegt. "Mit diesem Schritt wollen wir auch auf finanzieller Ebene die große Wertschätzung für die Pflegefachkräfte und deren gesellschaftlich wichtige Leistung zum Ausdruck bringen", betonte Horst Wiesent. Der Vorstandsvorsitzende der SeniVita-Gruppe und geschäftsführende Gesellschafter der Dr.-Wiesent-Gruppe wies darauf hin, dass die

Coronakrise mehr als deutlich gezeigt habe, wie wichtig die Arbeit von Pflegekräften und wie groß der Nachholbedarf in Deutschland im Hinblick auf deren Arbeitsbedingungen seien.

Dieser Ansicht ist auch Robert Hinke, der auf Seiten von Verdi für die Tarifarbeit im Gesundheits- und Sozialwesen verantwortlich ist. Er erklärte: "Wir wünschten uns, andere Arbeitgeber wären vergleichbar einsichtig. Tarifverträge verhelfen den Mitarbeitern zu guten Arbeits- und Einkommensbedingungen, Rechtssicherheit und Perspektiven. Die prekäre Situation gerade in der Pflege liegt nicht zuletzt daran, dass sich Arbeitgeber ihrer Verantwortung für die Branche entziehen und Tarifverhandlungen verweigern." Soweit der Vertreter der Gewerkschaft. red