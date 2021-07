Bad Kissingen vor 12 Stunden

Seniorin beim Zigarettenklau erwischt

Eine 63-Jährige wurde am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Hartmannstraße dabei beobachtet, wie sie zwei Zigarettenschachteln aus der Auslage nahm, jedoch nur eine davon...