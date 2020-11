In einer aktuellen Studie, die das Magazin "Kommunal" zusammen mit der Contor GmbH (Unternehmen für Standortanalyse) durchgeführt hat, belegt Bad Kissingen den ersten Platz unter 585 untersuchten Mittelstädten, dies teilt die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit.

Es galt in der Studie, die Städte zu identifizieren, in denen sich Seniorinnen und Senioren willkommen fühlen, die über eine relativ gute Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur verfügen, die möglichst große Sicherheit bieten. Weitere Kriterien waren für die Städte, dass sie sich durch ein großes Angebot an Waren und Dienstleistungen für die über 65-Jährigen auszeichnen und die gleichzeitig ein für die meisten Seniorinnen und Senioren bezahlbares Preisniveau aufweisen.

Der Immobilien-Atlas 2020 bestätigt zudem in der aktuellen Ausgabe des "€uro-Magazins für Wirtschaft und Geld": Immobilien-Investments in Bad Kissingen lohnen sich. Hervorgehoben wird darin die Stärke im Medizintechnik- und Laborbereich als einer der Gründe für die positive Entwicklung.

Laut Berechnungen stieg der Preis gebrauchter Eigenheime seit 2010 in München um 100, in Bad Kissingen um 150 Prozent. Auch für die Zukunft ist ein weiterer Aufstieg angezeigt.

Attraktivität für über 65-Jährige

Die mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplante Außenstelle des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und die Projektentwicklung auf dem ehemaligen Steigenberger-Areal zu einem Premium-Hotel, das um einen Bereich mit Service-Wohnen ergänzt werden soll, sind nur zwei Projekte, die dafürsprechen. Diese Entwicklung ist auch ein Resultat der Attraktivität Bad Kissingens für das Alterssegment der über 65-Jährigen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter.

Zukünftig geht es besonders darum, die Attraktivität der Stadt auch für Menschen im mittleren, arbeitsfähigen Alter vermehrt zu stärken, damit die Dienstleistungen, die Bad Kissingen so attraktiv machen, weiterhin zur Verfügung gestellt werden, etwa in den Bereichen Gesundheit, Einzelhandel, Sicherheit und Pflege.

Mehr zu der oben genannten Studie gibt es im Internet unter www.kommunal.de/seniorenparadies-ranking red