Die Kulmbacher Seniorenkantorei trifft sich außerhalb des gewohnten Turnus nicht am Mittwoch, 22. Juli, zum Frühsingen in der Spitalkirche, sondern erst eine Woche später, am 28. Juli, um 10 Uhr. Dieser Termin ist dann auch gleich der Abschluss der Saison vor den Sommerferien. Der erste Termin zum Frühsingen nach den Ferien ist der 15. September, wieder um 10 Uhr in der Spitalkirche. Eingeladen sind alle singbegeisterten Menschen, egal welchen Alters, zum gemeinsamen, zwanglosen, fröhlichen Singen. red