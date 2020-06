Seniorenbüro nimmt Bürodienst wieder auf

Mit einer vorsichtigen Wiedereröffnung seiner Büros am Donnerstag, 2. Juli, im Interimsrathaus, Wiesengrund 1, starten das Herzo-Seniorenbüro und der Seniorenbeirat in das zweite Halbjahr 2020. Vorgesehen sind zunächst nur Einzelberatungen unter Beachtung der im Rathaus geltenden Bedingungen zum Eindämmen von Covid-19 (z. B. Maskenpflicht). Damit keine Wartezeiten entstehen, wird eine telefonische Anmeldung im Seniorenbüro unter Telefon 09132/737169 oder beim Seniorenbeirat unter Telefon 09132/737168) erbeten. Bis Ende Juni ist dies an allen Werktagen zwischen 9 und 18 Uhr möglich. Ab dem 2. Juli kann man die ehrenamtlichen Mitarbeiter wieder zu den normalen Anwesenheitszeiten (jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr, jeden Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr) erreichen. Außerhalb dieser Anwesenheitszeiten stehen Anrufbeantworter zur Verfügung. Für Einzelberatungen steht ab 2. Juli auch die PC-Gruppe zur Verfügung (dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 11 Uhr). Ganz aktuell sind dort zum Beispiel Hilfen bei der Installation der Corona-Warn-App auf dem Handy möglich. Auch hier wird um eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Seniorenbüro gebeten. red