Bereits vor Wochen hatte sich der Anfang des Jahres neu gewählte Seniorenbeirat in einer Rundmail für das Bad Kissinger Glasfaserprojekt stark gemacht. In dem Schreiben lädt der Beirat dazu ein, sich selbst ein Bild zu machen und sich zu informieren. "Am besten vor Ort," findet Vorsitzender Hermann-Josef Dresbach. Eine gute Möglichkeit sei der Info-Cube auf dem Tattersall-Parkplatz. Aus Sicht von Dresbach sollte die Entscheidung über einen Glasfaseranschluss jedoch nicht nur davon abhängen, ob man mit der derzeitigen Datenleitung zufrieden ist.

Schnell, sicher und stabil werde das Internet durch das flächendeckende Glasfasernetz sein, so werben Stadtwerke und KissConnect. "Für uns Senioren kommen noch zwei sehr wichtige Zukunftsaspekte hinzu: Selbstbestimmung und Lebensqualität," ergänzt Hermann-Josef Dresbach laut Pressemitteilung der Stadtwerke Bad Kissingen. Erst die neue Datenleitung ermögliche zahlreiche Anwendungen, die einen Umzug von den eigenen vier Wänden in ein betreutes Wohnen auf lange Zeit nicht notwendig machen würden. Die sich rasant entwickelnde Telemedizin mache demnach vielfach den Weg zum Arzt überflüssig. Zahlreiche digitale Assistenten wurden bereits entwickelt. "Wer jetzt 65 Jahre alt ist, hat die vergangenen dreißig Jahre bereits mit dem Internet gearbeitet, viele kennen sich aus", betont Dresbach. Vor kurzem hat der Seniorenbeirat eine Veranstaltung zur IT-Sicherheit organisiert. Mehr als 50 Interessierte nahmen teil. Er selbst nutze das Internet in nahezu allen Lebenslagen. Auch die Arbeit im Seniorenbeirat werde über den heimischen Rechner oder das Smartphone organisiert. red