Der Spielenachmittag des Beirates für Senioren und Menschen mit Handicap am Mittwoch, 6. April, muss leider erneut auf Grund der aktuellen Entwicklung abgesagt werden, teilen die Veranstalter mit. Somit findet der nächste Spielenachmittag am Mittwoch, 4. Mai, um 14 Uhr in der Georgi-Halle der Stadt Bad Brückenau statt. red