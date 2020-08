Senioren-Radtour ab Ebermannstadt

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt veranstaltet am Mittwoch, 26. August, eine Senioren-Radtour. Der Treffpunkt ist am Marienbrunnen am Marktplatz Ebermannstadt von wo aus um 10 Uhr die Abfahrt geplant ist. Die Strecke ist 70 Kilometer lang und umfasst 570 Höhenmeter. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Montag, 24. August, unter Telefon 09194/333 (Stadtapotheke Ebermannstadt) erforderlich. Die Radtour führt in Richtung Gasseldorf und weiter nach Heiligenstadt. Von da aus geht es weiter nach Burggrub und Oberleinleiter. Über Tiefenpölz und Lindach geht es hinab nach Melkendorf, Geisfeld, Roßdorf und schließlich nach Wernsdorf. Dort wird für eine Mittagspause eine Rast eingelegt. Der Rückweg führt über Amlingstadt, Strullendorf, Hirschaid in Richtung Eggolsheim und weiter nach Forchheim. Dort kann noch einmal eine Kaffeepause eingelegt werden. Die Tour wird entweder im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz in Ebermannstadt enden. red