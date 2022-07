Nahezu täglich hört oder liest man vom Enkeltrickbetrug und anderen dubiosen Betrügereien. Die Volkshochschule Hammelburg bot jetzt einen Kurs zum Thema Betrug an Senioren an und lockte damit viele Interessierte in den Hammelburger Generationentreff Taubenschlag, wo Kriminalhauptkommissar Roland Schmied von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Schweinfurt referierte.

Und auch wenn viele denken, "Wie kann man nur so blöd sein" oder "Das könnte mir nie passieren": Der Ideenreichtum von Trickbetrügern ist erschreckend, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren mussten. "Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit", machte der Referent deutlich. Vor allem an der Haustüre lassen sich schauspielerisch begabte Eindringlinge immer neue Varianten einfallen.

Erläutert wurden die wichtigsten Tricks, Lügen und Täuschungsmanöver, von "Ich bin schwanger und mir ist übel, dürfte ich mich kurz hinlegen?" bis "Ich hatte einen Unfall, darf ich Ihr Telefon benutzen?". Täter suchen für Haustürgeschäfte gerne ältere Menschen auf, die den Verkaufstricks nicht gewachsen sind und aus Gutgläubigkeit, Angst oder Mitgefühl Verträge unterschreiben oder Geld und Schmuck abgeben.

Gewinnspiele: ein leichtes Spiel

Haben Sie schon ein Auto, eine Reise oder eine große Summe Bargeld gewonnen? Ein Rückruf genügt, um den Gewinn einzufordern. Meist beginnen diese Nummern mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. Spätestens an der erhöhten Telefonrechnung erkennt man dann, wer gewonnen hat.

Oft sind auch falsche Polizisten am Telefon, die ihre Opfer überreden, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. Eine spezielle Technik ermöglicht es sogar, die Polizei-Notrufnummer 110 im Display anzuzeigen. Kurze Zeit später steht dann der angebliche Polizist vor der Wohnungstüre.

Die Polizei kann nur mit Vorträgen warnen. Meist sind die Täter aus dem Ausland tätig. Sie wechseln täglich Telefonnummern und Bankverbindungen und sind kaum zu fassen. Der Polizist riet: "Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, auflegen und Notruf 110 wählen." red