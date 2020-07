Seniorchefin Trude Schillig gestorben

Am Freitag ist die Seniorchefin der Firma W. Schillig, Trude Schillig (geborene Volk), nach einem erfüllten Leben im Alter von 90 Jahren im Kreis ihrer Familie friedlich verstorben.

Schillig hat das Unterne hmen jahrzehntelang erfolgreich mitgestaltet und aufgebaut. Als resolute Frau an der Seite ihres Mannes und gute Seele der Firma war sie die tragende Stütze im Hintergrund und schuf so gemeinsam mit ihm die bis heute bestehende Basis der W. Schillig Polstermöbelwerke. Die Firma Willi Schillig wurde 1949 als kleine Korbmacherei gegründet. Zunächst wurden Wäschetruhen, Flechtsessel und später auch Eckbänke und Stühle produziert. 1969 wurde die Produktion um Lederpolstermöbel erweitert. Heute zählt das Familienunternehmen - mittlerweile in der dritten Generation - zu den führenden, international agierenden Polstermöbelunternehmen. red