Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg bietet verschiedene Online-Seminare an, mit denen in der aktuellen Situation Unsicherheiten und Herausforderungen, die nach einer beruflichen Auszeit auf dem Weg zurück ins Berufsleben entstehen, gemeistert werden sollen. Die Themen: Freitag, 27. November, "Stärken erkennen und nutzen"; Donnerstag, 3. Dezember, "Stellen suchen und finden"; Dienstag, 8. Dezember, "Erfolgreich auf Jobsuche: Bewerbungsstrategien - Bewerbungsmappen"; Freitag, 11. Dezember, "Sicher und überzeugend im Vorstellungsgespräch"; Montag, 14. Dezember, "Gehaltsverhandlungen erfolgreich führen". Alle Seminare beginnen um 9 Uhr, dauern jeweils eine Stunde und können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung bei Bianca Heger via E-mail an Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 09561/ 93309, ist erforderlich. Daraufhin erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung und eine Einladung mit dem Internet-Link für die jeweilige Veranstaltung. Für die Teilnahme ist jedes internetfähige Gerät geeignet. Die Seminare finden als Vorträge statt. Fragen können dabei im Chat oder, falls erforderlich, gegebenenfalls auch im Nachhinein beantwortet werden. red