In welche Richtungen kann sich ein landwirtschaftlicher Betrieb in Zukunft noch entwickeln? Dieser zukunftsträchtigen Frage geht ein zwei Tages Seminar am Dienstag, 3., und Mittwoch, 4. November, im Gasthof Opel in Himmelkron nach. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach organisiert dieses Seminar und hat dafür verschiedene Referenten geladen.

Nach der Klärung, welcher Anteil am Familieneinkommen aus der Landwirtschaft erwirtschaftet werden soll, geben verschiedene Referenten einen Einblick in mögliche Betriebsentwicklungen. Dabei wird kein Patentrezept vorgestellt, denn dieses gibt es nicht. Zum Abend hin reflektieren die Teilnehmer ihre bisherige eigene betriebliche Entwicklung. Junge Betriebsleiter wollen ihren Betrieb weiterentwickeln. Dazu muss die Verantwortung auch auf diese übertragen werden.

Deshalb werden am zweiten Tag die Situation der weichenden Erben und die Inhalte von möglichen Hofübergabeverträgen besprochen. Auch die befreiende Wirkung des Loslassens von Verantwortung wird fachkundig angesprochen. Die Möglichkeit der Begleitung bei den familiären Gesprächen durch die landwirtschaftliche Familienberatung der beiden Kirchen in Bayern wird vorgestellt, nachdem die Teilnehmenden ihre eigenen konkreten nächsten Schritte geplant haben. Eine Anmeldung ist unter www.diva.bayern.de bis Freitag, 23. Oktober, notwendig.

Rückfragen zum Seminar richten Interessierte an Klaus Schiffer-Weigand unter Telefon 09221/5007-1220. red