Die Fachklinik Herzogenaurach und die DMSG Mittelfranken laden aufgrund der Corona-Pandemie ein zu einem Online-Seminar für MS-Betroffene und Angehörige. Es findet statt am Freitag, 23. Oktober, um 16 Uhr. Prof. Dr. Peter Rieckmann, Medical Park Loipl, spricht zum Thema "Aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen zur Behandlung der MS unter den aktuellen Rahmenbedingungen der Sars-V2/Covid-19-Pandemie". Eine Fragerunde auch über den Chat schließt sich an.

Über "Möglichkeiten, Alternativen und Wege in der krankengymnastischen Behandlung und im (angeleiteten) Eigentraining von MS-Patienten in Zeiten der Pandemie-bedingten Kontaktbeschränkungen" referiert Dr. Christian Dettmers von der Physiotherapeutischen Abteilung der Klinik Konstanz. Er geht auf häufig gestellte Fragen und Anliegen der Patienten ein, was und wie sie bei gekürzten oder gar nicht mehr möglichen Physiotherapie-Terminen dieses kompensieren können.

Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "19. Patientenseminar Fachklinik Herzogenaurach" an pr@dmsg-bayern.de. Interessierten erhalten dann rechtzeitig vor der Veranstaltung weitere Informationen und den Link für die Teilnahme am Video-Streaming. red