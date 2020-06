Seminar über das Gute im Leben

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 3., bis Samstag, 4. Juli, das Glaubensseminar "Das gute Leben" im Diözesanhaus an. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, Ende am Samstag um 17 Uhr. Wie lebt man richtig, sinnvoll (religiös und moralisch), gut? Es ist bemerkenswert: Die großen Religionen, aber auch die klassischen Philosophen kommen in ihren Überlegungen zumindest in grundsätzlichen Aspekten überein. Das Seminar bewertet das Anliegen (das "gute Leben") und beleuchtet dann die genannten Gemeinsamkeiten sowie die Unterschiede. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Leitung hat Rektor Prof. Elmar Koziel. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Donnerstag, 25. Juni, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter der Telefonnummer 09571/926-0 oder per E-Mail an info@14hl.de. red