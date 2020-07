Seminar "Gewaltfreie Kommunikation"

Ein Tagesseminar zu "Gewaltfreier Kommunikation nach Rosenberg" veranstaltet pax christi in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Lichtenfels und dem evangelischen Bildungswerk am Samstag, 25. Juli, von 10 bis 17.30 Uhr im Myconiushaus in der Kronacher Straße. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Handlungskonzept, das von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde. Es soll Menschen ermöglichen, so miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss zu mehr Vertrauen und Freude am Leben führt. Die Methode kann in diesem Sinne sowohl bei der Kommunikation im Alltag als auch bei der friedlichen Konfliktlösung im persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich hilfreich sein. Im Vordergrund steht nicht, andere Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine wertschätzende Beziehung zu entwickeln, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglicht.

Das Seminar wird von Joachim Schneider unter Mitwirkung von Susanne Großmann geleitet. Die Seminarplätze sind begrenzt. Verbindliche Anmeldungen sind an das evangelische Pfarramt in Lichtenfels unter Telefon 09571/2077 oder E-Mail: pfarramt.lichtenfels@elkb.de zu richten. Es werden keine Teilnehmergebühren erhoben. jhw