Das Seminar "Wendezeiten und Zeitenwenden in Europa" findet von Sonntag, 4. September, bis Freitag, 9. September, in der Bildungsstätte "Der Heiligenhof" statt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am 27. Februar im Deutschen Bundestag den russischen Krieg gegen die Ukraine und die westlichen Werte als eine "Zeitenwende" klassifiziert.

In Europa gab es immer wieder "Zeitenwenden", so die Reformation, die Napoleonischen Kriege, der Erste und Zweite Weltkrieg, die Revolutionen von 1848 und 1989, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wie es in einer Pressemeldung des Veranstalters heißt. Nach diesen Ereignissen war nichts mehr so wie vorher. Neben den aktuellen politischen Ereignissen werden in der Veranstaltung aber auch andere historische und kulturelle Verbindungen zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarvölkern in Vorträgen und Filmen aufgezeigt. Außerdem sind eine Tagesexkursion in die Rhön, der Besuch eines Kurkonzertes sowie ein Thermenbesuch vorgesehen.

Anmelden bis 27. August

Anmeldungen und Anfragen sind ab sofort bis spätestens Samstag, 27. August, möglich bei "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de sek