Seltenes Liebespaar

Konnte man in den vergangenen Jahren die Hauhechel-Bläulinge mit ihren schönen Farben noch bestaunen, so kommt er heuer nur noch sehr selten vor. Aber Glück gehabt! Bei einem Spaziergang haben wir, nahe des Golfplatzes am Kümmelberg bei Nagel, ein Pärchen bei der Paarung beobachtet. Der männliche Falter ist blau, der weibliche braun. Foto: Werner Knoth