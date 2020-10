Der momentane Artenrückgang ist besorgniserregend und auch bei den Amphibien weltweit feststellbar. Daher ist es ein Lichtblick, wenn es in einer Kreisstadt wie Höchstadt noch Bestände des nur bis zu fünf Zentimeter groß werdenden Laubfrosches gibt. Er hat Haftscheiben an den Enden der Finger und Zehen, daher können Laubfrösche als einzige Amphibienart Mitteleuropas in Büschen und Bäumen gefunden werden. Sie sitzen dort oft reglos in der Sonne und sind vom grünen Untergrund nur bei genauem Hinsehen erkennbar. Der Laubfrosch benötigt strukturreiche Hochstaudenfluren und Gehölze wie hier ein Brombeergestrüpp. Diese müssen nahe dem Gewässer, das als Vermehrungsbiotop wichtig ist, als Landlebensraum vorhanden sein. Spätestens Ende Oktober sucht sich der Laubfrosch dann ein Überwinterungsquartier. Foto: Bernhard Schmalisch