Bilder von regelrechten Inseln aus Plastikmüll schockieren jeden. Und jeder sieht ein, dass der Mensch dagegen etwas unternehmen muss. Doch wenn es konkret darum geht, das eigene Konsumverhalten zu ändern, stehen dem guten Vorsatz häufig Zeitmangel und die eigene Bequemlichkeit entgegen. Unterstützung bietet hier Thomas Lin, Geschäftsführer des neuen Unverpackt-Ladens , im Rahmen eines VHS-Kurses, bei dem die Teilnehmer eine Woche lang einen Selbstversuch starten können. Ziel ist es, kein neues Plastik zu kaufen. In einer Auftaktveranstaltung am Freitag, 16. Oktober, wird Lin auf Plastik eingehen und von seinem Alltag erzählen, den er weitgehend plastikfrei gestaltet. Es wird zahlreiche Tipps geben, wie der Selbstversuch zum Erfolg wird. Nach einer Woche, am Freitag, 23. Oktober, findet ein Abschlussabend statt, an dem die Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichten können. Beide Abende finden von 18 bis 19.30 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Bitte anmelden unter Telefonnummer 09561/8825-0 oder auf www.vhs-coburg.de. red