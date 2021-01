Seit kurzem verfügt nun auch die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins über eine eigene Stiftung. Steuerlich wird diese Stiftung als Unterstiftung zur treuhänderischen Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg-Lichtenfels geführt. Seit 2014 bietet die Sparkasse Coburg-Lichtenfels allen Bürgern, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Kommunen die Möglichkeit, mit relativ kleinen Beträgen eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen.

Dieses Angebot hat die Sektion Coburg des DAV nach Angaben der Sparkasse nun wahrgenommen. Die Sektion Coburg mit fast 4000 Mitgliedern ist der größte Verein in Coburg. Neben dem Kletterzentrum hier und der Jurahütte bei Wattendorf unterhält die Sektion auch die Coburger Hütte in den Mieminger Bergen in Tirol. Das alles lasse "wenig Zeit für Atempausen beim Planen, Bauen, Erweitern und Sanieren", heißt es in der Mitteilung. "Die Stiftung soll dazu beitragen, dass die Sektion auch in den kommenden Jahrzehnten die hier anstehenden Aufgaben zuverlässig bewältigen kann."

Die Sektion Coburg hat die Stiftung eingerichtet. Aber zum Stiftungskapital beitragen kann jeder, der die Ziele des DAV und speziell die Arbeit der Sektion unterstützen will. Informationen dazu gibt es auf der Homepage https://davcoburg.de/dav-coburg/unsere-stiftung/. red