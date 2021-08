Bei einem Sommerfest bei Müller Bau GmbH in Großenbrach, das pandemiebedingt unter Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen nach zwei Jahren wieder stattfand, wurden verdiente Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Firmeninhaber Andreas Müller ehrte die Mitarbeiter und dankte ihnen für ihren engagierten Einsatz und gute Arbeit, die maßgeblich zum Erfolg der Firma beigetragen habe. Er überreichte die Urkunden der Handwerkskammer mit einem Präsent. In der heutigen Zeit sei es eine Freude, langjährige Mitarbeiter auszuzeichnen, die über so viele Jahre der Firma treu und engagiert verbunden sind, heißt es in der Laudatio weiter.

Geehrt wurden für ihre Betriebszugehörigkeit: Hubert Zink, Polier (40 Jahre), Tobias Wehner, Spezialbaufacharbeiter (15 Jahre), Tobias Rost, Betriebswirt HWO (10 Jahre), Manfred Kleinhenz, Baumaschinenführer (20 Jahre), Manfred Erb, Vorarbeiter (20 Jahre), Ralf Hofmann, Spezialbaufacharbeiter (30 Jahre) und Carsten Schreiner, Baumaschinenführer (10 Jahre). red