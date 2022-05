70 Jahre einem Sportverein die Treue halten - hierfür wurde Dieter Rosenblatt bei der Jahreshauptversammlung des SV Hutschdorf geehrt. Eine lange Zeit, in der man als beständiges Mitglied viel erlebt und so manche Höhen und Tiefen des Sportvereins begleitet hat.

Alles in allem standen bei der Hauptversammlung die Ehrungen für die Jahre 2020 bis einschließlich 2022 sowie die Neuwahlen im Vordergrund. Vorsitzender Stefan Wunderlich eröffnete die Sitzung mit einem Rückblick auf die Corona-Zeit, die selbstverständlich nicht leicht, aber dennoch zu stemmen war. Das Vereinsleben war vor allem im Lockdown wenig aktiv.

Nach den Berichten der einzelnen Abteilungen hatte Dritter Bürgermeister Hans-Friedrich Hacker das Wort. Er bestätigte, dass die letzten beiden Jahre für alle Vereine in der Marktgemeinde nicht gut waren, freut sich aber, dass es nun aufwärtsgeht. Er konnte an den Berichten aus den Abteilungen erkennen, dass beim SV Hutschdorf "die Chemie stimmt und eine gute Kameradschaft herrscht", was ihn sehr begeistert. Bevor es zu den Neuwahlen kam, sagte Hacker dem Sportverein die Unterstützung aus der Marktgemeinde zu und wünschte dem SVH viel Erfolg.

Stefan Wunderlich bleibt Vorsitzender

Bei den Neuwahlen wurden einstimmig im Amt bestätigt: Stefan Wunderlich (Erster Vorsitzender), Bernd Dörnhöfer (Schriftführer), Nicole Hübner (Erster Kassier), Stephan Weigel (Spielführer Herren) sowie sein Vertreter Marc Sesselmann, Christian Ossa (Spielführer Damen) sowie als weitere Ausschussmitglieder Andreas Denk, Romy Denk, Alexander Sack, Stefan Schmidt und Christine Zeitler. Neu gewählt wurden Anika Winkler (Zweite Vorsitzende), Fabian Eichner (Zweiter Kassier) sowie als neue Ausschussmitglieder Daniel Barth und Patrick Schott. Als Vertreter der einzelnen Abteilungen im Ausschuss wurde Julian Weigel, Jochen Frisch, Lisa Harttig und Lea Wunderlich ernannt.

Bei den im Anschluss stattfindenden Ehrungen stachen neben Dieter Rosenblatt auch Manfred Männche für 65 Jahre Mitgliedschaft sowie Alfred Hohlweg, Georg Wernlein, Karl-Heinz Wunderlich, Konrad Albrecht, Berthold Kauper, Herbert Müller, Alfred Preußinger, Bernhard Sack und Heinz Sesselmann heraus. Alle sind beim BLSV und dem SV Hutschdorf seit 60 Jahren. Stefan Wunderlich dankte allen Geehrten für die beständige Mitgliedschaft und beendete die Versammlung mit einem optimistischen Blick auf ein erfolgreiches Vereinsleben in der kommenden Zeit. Romy Denk