Am 24. und 25. Mai feiern Lydia und Fritz Geier "Eiserne Hochzeit". 1955 hatten sie sich der gebürtige Stadtlauringer und die Fuschterin beim Keglerball in "Lauring" kennengelernt.

Sport ist ihr Leben

Schon zwei Jahre später haben sie sich in Stadtlauringen im Käppele "getraut" und leben seitdem in Fuchsstadt. 40 Jahre in der Hauptstraße, seit 1998 im damaligen Neubaugebiet "Am Schafhof". Der Sport war und ist ihr Leben. Noch heute sind die Ehrenmitglieder des FC Fuchsstadt fast bei jedem Spiel des FC dabei. Insbesondere die Bustouren zu den Auswärtsspielen haben es ihnen angetan. Gerne wandern sie auch gemeinsam. Und natürlich gibt es heute eine zünftige Feier im erweiterten Familienkreis. red