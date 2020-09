Viele Mitglieder der Tischtennisabteilung des TV Marktgraitz blieben der 50-Jahrfeier coronabedingt fern. Das hielt die Anwesenden aber nicht davon ab, den runden Geburtstag mit einem Rückblick auf die ereignisreichen Jahrzehnte des Vereins zu zelebrieren.

Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand in den 50 Jahren immer auch das soziale Miteinander und die Fairness und der Respekt dem Gegner gegenüber im Mittelpunkt. Tischtennis war schon weit vor Gründung der Abteilung des TV Marktgraitz in der Gemeinde beliebt.

Vom Zahnarzt gegründet

Daher gründete Zahnarzt Hans Preißendörfer im Jahre 1950 den Verein TTC Marktgraitz/Redwitz. Der Verein konnte damals bereits mit zwei Herren- und einer Damenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Spiellokal waren der Höllensaal in Redwitz für die Damenmannschaft und der Partheymüllersaal in Marktgraitz für die Herren.

1951 wurden erstmals Turniere in Spielklassen ausgetragen. Aufgrund von Problemen mit der Saalvermietung wurde der Verein im Jahre 1953 allerdings aufgelöst.

Erst 1967 standen mit der Einweihung der Schulturnhalle in Marktgraitz wieder Räumlichkeiten zur Verfügung. Einige Marktgraitzer, die bereits in anderen Vereinen spielten, dachten daher an die Gründung einer eigenen Tischtennis-Abteilung. Hauptinitiatoren waren damals Leonhard Prehmus, Heinrich Hagenbucher und Eduard Krauss. Diese spielten bereits im Verein von 1950. Am 13. Juli 1970 war es dann so weit und der damalige Erste Vorsitzende des TV Marktgraitz, Andreas Fischer, eröffnete eine Zusammenkunft.

Zur Gründung der Abteilung hatten sich 28 Personen (17 Erwachsene und 11 Kinder/Jugendliche) gemeldet. Es wurde beschlossen, zwei neue Platten zu kaufen, zwei weitere sollten aus Burgkunstadt beschafft werden. Hans-Alfred Geßlein wurde Abteilungsleiter. Unter der Regie von Leonhard Prehmus nahmen in der Saison 1971/72 zwei Herrenmannschaften am Spielbetrieb teil.

Spieler der ersten Stunde waren: Leonhard Prehmus, Hans-Alfred Geßein, Adolf Kestel, Eduard Krauss, Heinrich Hagenbucher, Heinrich Kestel, Josef Trinkwalter, Herbert Geßlein, Manfred Kollera, Franz-Josef Rubelt, Georg Partheymüller, Heinrich Seubold, Wolfgang Senger, Bernhard Herold und Günter Welsch. Erster Vereinsmeister wurde Leonhard Prehmus.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, der ersten Herrenmannschaft gelang der Aufstieg in die zweite Spielsaison. 1975 wurde eine Jugendabteilung gegründet, deren erster Vereinsmeister Hilmar Neder war. Bis heute konnten die Mannschaften Erfolge erringen. So holten die Damen jeweils 2016 und 2017 den Kreispokal.

Nach dem Training ins Wasser

Bei der 50-Jahrfeier erzählte Josef Trinkwalter, Mitglied der ersten Stunde, eine schöne Begebenheit: Denn die Abteilung erlebte einen starken Zulauf an Spielern, als das Lehrschwimmbecken unterhalb der Turnhalle in den 1970ern neu eröffnet wurde. Der Grund: So konnten die Sportler nach dem Training oder einem Spiel das Bad darunter nutzen.

Pfarrer Lars Rebhan merkte an, dass man auch heute noch viel Begeisterung erkennen könne, wenn die Mitglieder über alte Zeiten und den Tischtennissport sprechen. Es sei schön, wenn weiter mit viel Hingabe, Konzentration und Gemeinschaftsgeist dem Sport nachgegangen werde.

Die Vorsitzende Kerstin Röling zeichnete im Anschluss Gründungsmitglied Josef Trinkwalter für seine langjährige Treue und Einsatzbereitschaft mit einem Geschenk aus. Auch für die langjährige Leiterin der Damengruppe und der Gesamtabteilung, Beate Geßlein, gab es eine kleine Aufmerksamkeit. Roland Dietz