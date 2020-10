Ihr 45-jähriges Dienstjubiläum feierte Petra Metz in der Bandulet Dental GmbH. Von der Schulbank ging es für sie direkt an die Werkbank. Am 1. Oktober 1975 startete die lebenslustige - heute 60-Jährige - im Dentallabor Willi Bandulet & Söhne in Bad Kissingen-Garitz ihre Ausbildung. In ihren bisher 45 Jahren in der Zahntechnik gab es nur eine kurze Pause, um sich der Kinderbetreuung zu widmen.

Im Anschluss drehte sich alles um Gold und alle anderen Nichtedelmetalle, teilt die Firma Bandulet Dental mit. Die Geschiebe- und Kombitechnik sowie Kronen und Brücken wurden zu Petra Metz' Spezialgebiet. Bis heute gibt sie ihr Wissen mit Engelsgeduld an Auszubildende weiter. Im Laufe der Jahrzehnte gab es immer wieder neue Herausforderungen: Gesundheitsreformen, Ortswechsel und Besitzerwechsel, konnten Petra Metz aber nicht erschüttern. Sie blieb ihrem Betrieb immer treu. Die Firma dankte ihr für ihre treuen Dienste. red