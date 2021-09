Seit 40 Jahren verstärkt und bereichert Michael Böhnlein das Team der Firma Dieter Söder GmbH in Oberthulba. 1981 wurde er vom damaligen Chef Dieter Söder als Auszubildender zum Heizungsbauer eingestellt. Die ersten Jahre kam er jeden Tag auf seinem Mofa zur Arbeit. Auch nach der Ausbildung blieb er als Geselle der Firma Söder treu. "Das einzige von Bestand ist die Veränderung", das gilt auch im Handwerk: So erlebte er in einem krisensicheren Beruf im Lauf der Zeit viele technische Weiterentwicklungen mit, blieb aber aufgrund vieler Fortbildungen und seines großen persönlichen Engagements immer auf dem Laufenden. Heute ist er vor allem im Bereich Kundendienst und Störungsbehebung tätig, und zeigt dort viel Fingerspitzengefühl und Geduld. Zum Jubiläum wurden Ehrenurkunde, Präsentkorb und ein Fotoalbum mit den Höhepunkten aus 40 Jahren Firmenfeiern überreicht. Michael Böhnlein ist mit seinem großen Schatz an Erfahrung und seinem breitgefächerten Wissen oft Ansprechpartner für jüngere Kollegen, heißt es in der Laudatio. "Wir freuen uns besonders in der heutigen kurzlebigen Welt, eine so lange und angenehme Arbeitszeit gemeinsam mit Dir verbringen zu dürfen", so Geschäftsführer Robert Söder. red