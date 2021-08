Seit 1. August 1996 arbeitet Andrea Köth in der VR-Bank Bad Kissingen eG. Nach einer Ausbildung als Bürokauffrau und einer zusätzlichen Ausbildung beim Sparkassen- und Giroverband fand die Jubilarin in der ehemaligen Raiffeisenbank Oberthulba eine neue Herausforderung. "Die Bank war klein und überschaubar", erinnert sie sich, "alle anfallenden Arbeiten rund um Geldanlage und Kundenservice wurden von mir erledigt."

Nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Hammelburg im Jahr 2005 blieb sie weiterhin als Serviceberaterin in Oberthulba, in der Raiffeisenbank Hammelburg war sie Vorsitzende des Betriebsrats. Nach der Fusion mit der VR Bank Bad Kissingen eG ist sie heute noch Mitglied des Gremiums. Sie kannte alle ihre Kunden und die Kunden kannten sie. "Es ist ein familiäres Verhältnis", gefällt Köth der direkte Kontakt mit der Kundschaft. 2018 kam die Fusion mit der VR-Bank Bad Kissingen- Bad Brückenau dazu, seit Oktober 2020 verstärkt sie das Team in Hammelburg.

"Du bist flexibel und erfahren", lobt Filialdirektor Reiner Zeller seine Kollegin und auch Vorstand Roland Knoll bedankte sich bei der engagierten Mitarbeiterin für ihre 25-jährige Betriebstreue: "Das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir freuen uns, wenn wir auf solche Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen können, die durch langjährige Erfahrung und Kundenbindung zu einer unverzichtbaren Größe im Betrieb werden." blb