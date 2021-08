Bereits im vergangenen Herbst feierte Jutta Koch aus Garitz ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der VR-Bank Bad Kissingen eG. Da eine Feier coronabedingt ausfallen musste, wurde diese jetzt nachgeholt. Die Jubilarin begann am 1.10.1995 ihre Tätigkeit bei der damaligen Volksbank Bad Brückenau. Sie hatte die Funktion der Kassiererin inne. Im Jahr 2000 wurde sie in der Kundenberatung in Garitz eingesetzt. "Da fühlen Sie sich wohl und die Kunden spüren das!", dankte Filialdirektor Reiner Zeller seiner langjährigen Kollegin. Er hob besonders die Flexibilität Kochs hervor: "Wenn du gebraucht wirst, bist du da!" So war sie auch in den Geschäftsstellen in Bad Bocklet und Aschach eingesetzt und ist jetzt wieder in Garitz - wo sie auch wohnt. Seit kurzem unterstützt sie auch das Serviceteam in der Geschäftsstelle in Oberthulba. Auch Vorstand Roland Knoll dankte der Jubilarin für ihre freundliche, aufgeschlossene und ausgleichende Art. red