Seit 25 Jahren ist An-dreas Dellert, der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hofheim, in der Verwaltung tätig. Dafür wurde er von Hofheims Bürgermeister und VG-Vorsitzendem Wolfgang Borst und den Kollegen der Behörde geehrt.

Dellert kam am 29. September 1979 in Schweinfurt zur Welt. Er wuchs in Bundorf auf. Nach dem Abschluss der Realschule in Bad Königshofen begann er im September 1995 seine Ausbildung zum Verwaltungswirt an der bayerischen Verwaltungsschule in Würzburg, die er im November 1997 erfolgreich abschloss. Von September 1997 bis März 2000 war Dellert als Sachbearbeiter am Jugendamt in Haßfurt beschäftigt. Den Zivildienst absolvierte er anschließend beim Roten Kreuz in Haßfurt. Von Januar 2001 bis September 2003 war Dellert wieder am Landratsamt Haßberge beschäftigt, diesmal als Sachbearbeiter im Bauamt. Von Oktober 2003 bis November 2005 studierte Dellert an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Hof, wo er die Prüfung zum Diplom-Verwaltungswirt erfolgreich absolvierte. Ab August 2005 arbeitete Dellert wiederum im Jugendamt, wo er Teamleiter der wirtschaftlichen Jugendhilfe war und bei der Aufstellung des Haushaltsplans im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe mitwirkte.

2006 wechselte Dellert dann in die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim, wo er zwei Jahre später zum Geschäftsleiter aufstieg. Bürgermeister Wolfgang Borst bezeichnete Dellert als "Glücksfall" für Hofheim und die Verwaltungsgemeinschaft, zu der neben Hofheim die fünf Kommunen Aidhausen, Bundorf, Ermershausen, Riedbach und Burgpreppach gehören. Dellert dankte für das Lob und betonte, dass ihm die abwechslungsreiche Tätigkeit in Hofheim viel Spaß mache und er auf weitere 25 Jahre Dienstzeit hoffe. mas