Die Leitung sowie der Personalrat des Pflegeheimes Schloss Römershag würdigten die Leistungen von Marco Ullrich, der seit 25 Jahren für die Einrichtung des Bezirks Unterfranken tätig ist. Laut einer Pressemitteilung hat der gebürtige Gräfendorfer nach dem Abitur in Gemünden den Beruf als Ergotherapeut in der Berufsfachschule Rimpar gelernt. In seinem Fachbereich hilft er den Bewohnern, körperliche und psychische Beeinträchtigungen zu lindern. "Mit seinem Fachwissen trägt er dazu bei, dem ihm anvertrauten Klientel ein wichtiges Stück Lebensqualität zu erhalten", heißt es in der Mitteilung. red