Ein ganz besonderes Fest konnte Pfarrer Blaise Okpanachi in diesen Tagen feiern. Am 13. Juli 2002 wurde er in der Diözese Idah in Nigeria zum Priester geweiht. Aus diesem Anlass feierte er mit vielen Gläubigen aus der Pfarreiengemeinschaft St. Michael im Thulbatal einen festlichen Gottesdienst, um für 20 Jahre priesterliches Wirken Gott zu danken.

Feierlich umrahmt wurde die Messfeier vom Musikverein Oberthulba, unter der Leitung von Konstantin Freiberg. Rosemarie Schmitt dankte in Vertretung aller Pfarreien Pfarrer Blaise für sein segensreiches Wirken in den vergangenen sechs Jahren, in denen er mit viel Herzlichkeit und festem Glauben den Menschen begegnet ist und die frohe Botschaft verkündete. Sie wünschte ihm, dass er weiterhin als Priester Glück, Bestärkung und Erfüllung findet.

3. Bürgermeisterin Margot Schottdorf überbrachte die Glückwünsche und den Dank der politischen Gemeinde und hob die gute Zusammenarbeit hervor. Sie sprach auch den Wunsch aus, Pfarrer Blaise möge noch lange im Thulbatal als Priester wirken. Nach dem Gottesdienst nutzten vor der Kirche viele die Möglichkeit, um Pfarrer Blaise persönlich zu gratulieren. red